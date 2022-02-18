Джо Байден із генсекретарем НАТО, лідерами Євросоюзу, Британії та інших країн обговорять Україну

Сьогодні за ініціативи Вашингтона відбудеться телефонна розмова лідерів країн-членів НАТО. Президент США Джо Байден ініціює таку розмову з союзниками через загрозливу ситуацію навколо України.

Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Канада вже офіційно підтвердила такі переговори у телефонному режимі. Вся розмова буде присвячена виключно Україні.

Видання The Guardian, посилаючись на співрозмовника в Білому Домі, також повідомило, що такі переговори щодо ситуації навколо України заплановані. Нібито президент США ініціює розмову із союзниками, бо Росія не припиняє спроб піти на ескалації на сході України, незважаючи на дипломатію, яка не припиняє працювати.

Також видання "Коментарі" повідомляло про зухвалу відповідь Кремля на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він у будь-який спосіб хоче домогтися прямої зустрічі з Путіним. Глава української держави зазначив, що формат зустрічі йому не важливий, для нього важливим є сам діалог, який він хоче провести з Путіним. У Кремлі заявили, що Україна справді постійно ініціює зустріч та переговори, не позначаючи порядок денний. До того ж, Київ хоче говорити з Москвою про Донбас, а в Кремлі вважають, що ця розмова не має сенсу, адже говорити треба безпосередньо з Донецьком Луганськом, а не з представниками Росії.