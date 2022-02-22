Джонсон проводить надзвичайний комітет після визнання Росією так званих "Л/ДНР"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проводить надзвичайний Комітет британського уряду (COBRA) після визнання Росією незаконних утворень в ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

На засіданні міністри обговорять останні події навколо України та скоординують реакцію Великої Британії на визнання РФ "Л/ДНР", включаючи підписання пакету санкцій проти Росії, який має бути запроваджений негайно.

За даними Mirror, COBRA розпочалася близько 08.30 за київським часом.

Раніше Джонсон заявив, що рішення президента Росії про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" є відвертим порушенням міжнародного права, грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання маріонеткових утворень "Л/ДНР" та підписав відповідні укази.

Водночас він звинуватив Київ в ескалації ситуації в ОРДЛО, заявивши, що начебто Росія зробила все, аби зберегти територіальну цілісність України. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка нібито діє в ОРДЛО агресивно.

Президент США Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв'язку із зусиллями Росії, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.