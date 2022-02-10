Економічна війна проти України. США відреагували на блокаду Росією Азовського моря

Посольство США в Києві відреагували на блокування Росією Чорного та Азовського морів під виглядом військових навчань. У дипмісії назвали такі дії Москви продовженням економічної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"Російська економічна війна проти України триває", - підкреслили в американській дипмісії.

Там зазначили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні українській для економіки.

Раніше Росія оголосила про проведення 13-19 лютого військових навчань у Чорному та Азовському морях.

Відзначити, Україна висловила рішучий протест Росії через блокування судноплавства в Чорному та Азовському морях.