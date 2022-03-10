Экскремлевский политолог: Занятие украинских городов ничего не даст России. Вместо этого последней стоит задуматься о собственном выживании

Об этом заявил российский политтехнолог Глеб Павловский. "Сейчас нужна какая-то консолидация вокруг идеи выживания российской нации. Мы можем не выжить. Это надо очень ясно понимать. Уже в этом году можем не выжить", - сказал он в интервью "Эхо Москвы".

По словам Павловского, занятие городов в Украине РФ никак не поможет: "Ну представьте, заняли Харьков, хоть заняли Киев. Что дальше? Вы что, облегчили давление на Россию? Нет, опасность повышается, давление повышается, риск большой войны с Россией повышается, значит это не является путем к выходу".

Политолог добавил, что санкции - это не единственный, но "сильный, немедленный и глобальный" удар по России, и хотя президент этой страны Владимир Путин "пугает ядерным оружием", РФ не может его применить, поскольку оно не поможет. "Поэтому надо развязать руки стране, населению, деловым кругам, тем, кто может помочь нам выживать. Этого пока нет. Это не делается", - подчеркнул Павловский.

Он также добавил, что россияне постоянно слышат из Кремля "чушь" и "пургу" о том, что их якобы "обижали", а они на что-то "надеялись". "Плевать на то, что мы надеялись, давайте разбираться с тем, где мы есть. Мы сейчас под тяжелейшим ударом", - сказал специалист.