"El Pais" опублікувала відповіді США та НАТО на ультиматум Росії щодо безпеки

У відповіді США на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" йдеться про готовність Вашингтона обговорювати взаємні зобов'язання за умови деескалації біля українських кордонів. Але Вашингтон не погодився зачинити двері НАТО для нових членів, у тому числі й для України, пише велика іспанська газета El Pais із посиланням на джерела.

Зазначимо, що джерела російської державної агенції "РИА Новости" підтвердили справжність відповідей, які опублікувала El Pais.

Видання пише, що американський лист Росії починається з того, що Вашингтон "готовий розглянути домовленості або угоди з Росією з питань, що становлять двосторонній інтерес, включаючи письмові та підписані документи щодо їхніх відповідних проблем безпеки". Далі йдуть пояснення позиції:

- Сполучені Штати, як і раніше, рішуче підтримують політику відкритих дверей НАТО і право країн самостійно обирати собі угоди про безпеку без втручання.

- США готові обговорювати концепцію неподільності безпеки, схвалену ОБСЄ на саміті в Казахстані у 2010 році, оскільки на ній ґрунтується твердження, що вступ України до НАТО вплине на безпеку Росії. Вашингтон не поділяють позицію Москви щодо цього питання, але готовий обговорювати різні інтерпретації.

- Щодо ситуації в Україні США готові обговорювати взаємні умови транспарентності та взаємні зобов'язання, згідно з якими Москва та Вашингтон утримуються від "розташування наземних наступальних ракетних комплексів та постійних бойових угруповань на території України". У цьому питанні США проконсультуються з Україною. Але це можливе лише у разі деескалації ситуації на кордоні.

- Вашингтон готовий говорити про механізм, який би підтвердив Москві, що у Румунії та Польщі не буде крилатих ракет "Томагавк". США також утримаються від розміщення ядерної зброї у країнах Європейського Союзу. Америка готова розпочати переговори щодо контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

- "Подальша ескалація з боку РФ з метою форсування позиції або додаткова агресія проти України змусять США та їхніх союзників посилити їхню оборонну позицію".

Своєю чергою НАТО у своїй відповіді заявила про прихильність до політики відкритих дверей. Альянс запропонував РФ відновити двосторонні відносини: проводити консультації та брифінги з питань ядерного та космічного озброєння, загроз у кіберпросторі та стратегічних озброєнь.

"Жодному іншому партнеру не пропонувалися порівняні відносини чи аналогічна інституційна структура. Однак Росія порушила довіру, яка лежить в основі нашої співпраці, і кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки", - йдеться у відповіді НАТО, яку також опублікувала газета El Pais.

У НАТО сказали, що для прогресу у відносинах Москві потрібно припинити нарощування сил на території та навколо України. За матеріалами ZN.ua