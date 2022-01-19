Ердоган запропонував Зеленському та Путіну переговори в Туреччині

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруги між Росією та Україною.

Про це йшлося у вівторок під час його участі через відео дзвінок у семінарі британського "Circle Foundation" про можливі наслідки російсько-української напруженості для Європи та НАТО, повідомляє Daily Sabah.

Калін вказав на недавню ескалацію напруженості між Москвою та Києвом, зазначивши, що Анкара з глибоким занепокоєнням уважно стежить за напругою.

Він наголосив, що Туреччина не підтримує жодних військових дій Росії проти України чи будь-яких конфліктів і війни між двома країнами, а також наголосив на повній підтримці Анкарою територіальної цілісності, суверенітету та соціальної цілісності України.

Він додав, що Туреччина не хоче розгортання нової війни, оскільки останнім часом світ став свідком багатьох воєн, таких як Ірак та Сирія, закликаючи Росію та Україну заспокоїтися.

Ібрагім Калин продовжив: "Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі для зниження напруженості між Росією та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях", - заявив Калин.

Калін заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в найближчі тижні планує візит в Україну, щоб провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Він як ніколи вказав на нагальну потребу конструктивного діалогу для виходу з нинішньої кризи.