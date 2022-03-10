Ердоган заявив Байдену, що хоче й надалі бути посередником між Україною та рф

Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та росією, а сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії можна розцінювати як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та росії мали можливість поспілкуватися.

Про це йшлося в ході телефонної розмови президентів США та Туреччини, повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи", - сказав Ердоган.

Щодо тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка сьогодні відбувалася в Анталії, президент Туреччини наголосив, що організація та проведення зустрічі вже сама по собі є "дипломатичною перемогою", оскільки міністри мали змогу прямої комунікації.

Піднімаючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та відміну санкцій.

"Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості", - передають слова президента Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, в Анталії 10 березня відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії.

У грудні 2020 року Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти директорату оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у росії.