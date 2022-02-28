ФІФА та УЄФА виключили збірні Росії та її клуби з усіх турнірів

ФІФА та УЄФА виключила російські збірні та її клуби з усіх міжнародних змагань через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Після попередніх рішень, прийнятих радою ФІФА та виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, будь то національні команди чи клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Ці рішення ухвалили сьогодні бюро ради ФІФА та виконавчий комітет УЄФА, відповідно, найвищі керівні органи обох установ з таких невідкладних питань.

Футбол повністю об'єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми", - сказано в заяві ФІФА та УЄФА.

Таким чином, московський Спартак не гратиме в 1/8 Ліги Європи з Лейпцигом, а збірна Росії не братиме участі у плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Раніше УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга в Париж. За матеріалами nv.ua