Генсек НАТО вважає перекидання військ США до Європи "оборонним і пропорційним" кроком

Рішення США перекинути додаткові військові сили в Європу є демонстрацією вірності Вашингтона НАТО, цей крок можна вітати, заявив у середу генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Це потужний сигнал відповідального підходу США, і (цей крок - ІФ) здійснюватиметься поряд з іншим внеском США у нашу спільну безпеку, включно з 8,5 тис. військових, які перебувають у стані підвищеної готовності, для сил швидкого реагування НАТО, та авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Harry S. Truman, під командуванням НАТО, у Середземному морі", - наводять західні ЗМІ витримки із заяви Столтенберга.

"Перекидання (військ - ІФ) має оборонний і пропорційний характер, і спрямовує ясний сигнал, що НАТО зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників з альянсу", - додав він.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомляв рішення США тимчасово розмістити додаткові сили в Європі.

Зокрема, за словами Кірбі, "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих зараз у Німеччині, будуть переміщені до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають.

"Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини", - продовжив він.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.