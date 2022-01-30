Глава МИД Великобритании заявила, что "путинским олигархам негде будет спрятаться" от санкций

Она сообщила, что на этой неделе объявит об "улучшении законодательства о санкциях", чтобы они могли охватывать "больше российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю".

По ее словам, "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью", поэтому "путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться".

Глава британской дипломатии не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании, отметил канал.