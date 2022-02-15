Глава МЗС Австрії розкритикував виведення дипломатів з України

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн щодо виведення дипломатів з України на тлі загрози вторгнення Росії. Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке опублікують сьогодні, передає DW.

Шалленберг вважає дострокову евакуацію дипломатів "сумнівним сигналом щодо жителів України".

Він зазначив, що співробітники посольства Австрії в цей "нестабільний період" повинні залишатися на своїх місцях "стільки, скільки буде виправданим".

Шалленберг також розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв'язку із ситуацією навколо України.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - сказав він.

У січні 2022 року на переговорах із США та НАТО Росія отримала відмову на вимогу не брати Україну до Альянсу.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення може розпочатися будь-якої миті, навіть під час Олімпіади.

США та низка країн закликали своїх громадян залишити Україну протягом найближчих днів. Австралія, Канада та США перевели дипломатів із Києва до Львова.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.