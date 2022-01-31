Глава МЗС Британії не приїде до України - заразилася COVID-19

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс цього тижня не зможе відвідати Україну. Анонсований на тлі заяв про розширення санкцій проти Росії візит довелося відкласти, оскільки глава МЗС Британії отримала позитивний результат на тест на COVID-19. Про це вона написала у Twitter.

"Сьогодні ввечері у мене був позитивний результат на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, і я працюватиму з дому. Поки йду на самоізоляцію", - зазначила вона. За матеріалами ZN.ua