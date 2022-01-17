Глава МЗС Німеччини розповіла, чого хоче від візитів до України та Росії

Європа готова шукати компроміси для врегулювання ситуації на сході та поблизу кордонів України, але не готова йти на компроміси в тому, що стосується базових принципів безпеки.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед початком візиту до Києва 17 січня та наступним візитом до Москви, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми готові до серйозного діалогу щодо взаємних домовленостей та кроків, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського Заключного акту, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір союзів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості реагувати, якщо замість цього Росія обере шлях ескалації», - заявила міністр.

Вона зазначила, що хоче на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами, та, перш за все, знову «вдихнути життя» в Нормандський процес і нарешті досягти прогресу в імплементації Мінських домовленостей.

У Києві Бербок, за її словами, має намір дати зрозуміти, що Європа, Німеччина не ведуть перемовини про Україну за спиною України. Також, додала вона, новий федеральний уряд продовжить виконувати свої зобов’язання. Водночас глава МЗС Німеччини висловила впевненість, що 30-річчя дипломатичних відносин між державами є «хорошою нагодою для оновлення». «Для мене це передусім означає зміцнення потенціалу України», - підкреслила очільниця німецького МЗС, пояснивши, що планує обговорити в Києві ініціативи щодо сталої модернізації української енергетики, розвитку ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту.

Своє завдання під час переговорів у Москві Бербок бачить насамперед у доведенні позиції нового федерального уряду, який хоче «ґрунтовних і стабільних» відносин з Росією». Але список «конфліктних питань», про які треба говорити, є довгим, додала вона. Останнім часом ці питання кидають «дедалі темнішу тінь» на можливості співпраці двох країн у багатьох сферах, сказала міністр.

Бербок зазначила, що обов’язковою умовою дипломатії є розуміння точки зору іншої сторони, «навіть якщо у вас іноді є абсолютно протилежні думки». Вона додала, що уважно слухатиме своїх співрозмовників і в Москві, і в Києві, але водночас чітко доводитиме спільну позицію ЄС, G7 і трансатлантичного альянсу.

17 січня глава МЗС ФРН проводитиме переговори в Києві, а 18 – у Москві. Візит до України проходить у 30-ту річницю встановлення дипвідносин між Україною та Німеччиною.