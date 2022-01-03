Глава МЗС Німеччини їде до Вашингтона, де говоритиме й про Україну

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок 5 січня здійснить візит у Вашингтон, де обговорить актуальні проблеми міжнародних відносини, серед яких ситуацію на кордонах України.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок представник МЗС ФРН Крітофер Бургер, передає власний кореспондент Укрінформу.

За словами дипломата, Бербок проведе переговори з главою Державного департаменту Ентоні Блінкеном та іншими посадовцями.

"Серед тем для обговорення насамперед ситуація на кордонах та довкола України, а також двосторонні та багатосторонні діалогові формати з російською стороною", - зазначив Бургер.

Йдеться, зокрема, про переговори 10 січня в Женеві між США та Росією, засідання Ради НАТО - Росія, де Німеччина планує виступати "як активний член Альянсу", переговори політичних радників "нормандського формату", дискусія на платформі ОБСЄ.

Бургер також зауважив, що міністр Бербок провела днями телефонні розмови з колегами зі США, Великої Британії та Франції, під час яких блок питань Україна-Росія був "на самому верху порядку денного".

Бургер підкреслив, що Берлін, ЄС загалом і Вашингтон перебувають у дуже тісному контакті з українсько-російської проблематики та узгоджують свої позиції, виступаючи з єдиних позицій.

"Американська та європейська сторона чітко показують, що ми працюємо в одному напрямку, надсилаємо спільні меседжі", - сказав представник МЗС.

Перша зустріч Анналени Бербок з Ентоні Блінкеном відбулася в Ліверпулі через кілька днів після її призначення на посаду глави МЗС ФРН.