Глава МЗС Польщі Рау наступного тижня відвідає Україну

Голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау відвідає Україну наступного тижня. Про це пише УНН із посиланням на Polskie Radio.

Так, за словами речника МЗС Лукаша Ясіни, польський міністр наступного тижня прилетить до Києва і відвідає Донбас.

Через тиждень, 15 лютого, запланований короткий візит голови польської дипломатії до Москви. Наразі підтверджена зустріч міністра Збіґнєва Рау з головою МЗС РФ Сєрґєєм Лавровим.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна наголосив, що польський дипломат летить до Москви як представник країни, яка очолює ОБСЄ, у зв'язку з ситуацією на сході України та можливим вторгненням Росії.

"Міністр Рау їде туди насамперед як голова Організації безпеки та співробітництва в Європі, що варто особливо підкреслити, оскільки деякі журналісти можуть мати певну схильність до створення теорій, пов'язаних із проривом у польсько-російських відносинах. Міністр їде туди не для якогось прориву, а для головування в ОБСЄ і переговорів з російською стороною", - наголосив Лукаш Ясіна.

Зараз голова польської дипломатії Збіґнєв Рау перебуває з візитом у США. Під час зустрічей із головою американської дипломатії Ентоні Блінкеном та конгресменами міністр Рау розповідатиме про ситуацію на українсько- російському кордоні та пов'язану з цим загрозу безпеці всієї Європи.

Уряд Польщі схвалив військову підтримку Україні. Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.