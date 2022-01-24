Головування Росії в Радбезі ООН не змінить його підходів щодо України – посол США

Російське головування в Раді Безпеки ООН впродовж наступного місяця не вплине на зобов’язання цього органу реагувати на ситуацію навколо України згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявила в понеділок під час онлайн-конференції постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, передає кореспондент Укрінформу.

«Те, що Росія головуватиме в Раді Безпеки в лютому, не змінює того факту, що Радбез (надалі – ред.) нестиме відповідальність за реагування на ситуацію», - зауважила глава американської місії при ООН.

Вона підкреслила, що будь-яка подальша агресія РФ або її вторгнення в Україну з погляду Ради Безпеки «стане загрозою миру та безпеці». Водночас нарощування військове РФ поблизу кордонів України та погрози з боку Кремля «також є загрозою миру та безпеці».

Радбез ООН працює для того, щоби відповідати на такі виклики, підкреслила Томас-Грінфілд.

Головування в РБ ООН відбувається на ротаційній основі та змінюється щомісяця. До кінця січня Радбез очолює Норвегія, з 1 лютого головування переходить до Росії, а в березні – до Об’єднаних Арабських Еміратів