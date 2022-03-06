Ходорковський: війська, які нині в Україні, будуть потрібні Путіну назад, щоб стримувати протест

Нині багато росіян впевнені, що йдеться не про війну з Україною, а про спробу звільнити український народ від вигаданих нацистів і бандерівців. Про це в ефірі телемарафону на каналі "Рада" сказав російський опозиціонер, учасник Російського антивоєнного комітету Михайло Ходорковський.

Однак, за його словами, "санкції впливають на просвітлення мозку, валюта почала коштувати набагато дорожче". "Люди починають ставити питання, а для чого це було. Скільки треба, щоб люди отямились? Думаю, не менше двох тижнів", - сказав Ходорковський.

За його словами, тут важлива робота, яка ведеться в Інтернеті.

"Кремль грозиться повністю відключити Інтернет. Якщо показати правду, росіяни це не підтримають", - пояснив політик.

За його словами, війська, які нині в Україні, будуть потрібні Путіну назад, щоб стримувати протест.

"Вам пригнали саме тих, хто бив російських людей на вулицях. Тільки вас вони не б'ють, а вбивають. Людям розказати, що насправді відбувається, плюс санкції достукаються до людей протягом 1-2 тижнів", - відповів Ходорковський на питання, коли Путін не зможе продовжувати агресію в Україні.