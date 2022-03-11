ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти Росії: деталі

Європейський союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"По-перше, ми позбавимо Росії статусу найбільшого сприяння на наших ринках. Це скасує важливі переваги, якими користується Росія як член СОТ. Російські компанії більше не отримають привілейованого режиму в наших економіках. Ми також будемо працювати над припиненням прав Росії на членство у провідних багатосторонніх фінансових установах, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Ми гарантуємо, що Росія не зможе отримати фінансування, позики чи будь-які інші вигоди від цих установ", - йдеться у заяві.

Також ЄС планує продовжити тиск на російські еліти, близькі до Путіна, а також на їхні сім'ї. Міністри фінансів, юстиції та внутрішніх справ G7 зустрінуться наступного тижня, щоб координувати робочу групу, яка працюватиме над санкціями проти приближених до Путіна осіб.

"Ми стежимо за тим, щоб російська держава та її еліта не могли використовувати криптоактиви для обходу санкцій. Ми зупинимо групу, близьку до Путіна та архітекторів його війни, від використання цих активів для зростання та передачі свого багатства", - зазначила фон дер Ляєн.

ЄС також заборонить експорт будь-яких предметів розкоші до Росії, як прямий удар по російській еліті.

Буде заборонено імпорт ключових товарів у металургійному секторі з Російської Федерації. "Це вразить центральний сектор російської системи, позбавить її мільярдів експортних надходжень і гарантує, що наші громадяни не субсидують війну Путіна", - зазначається в заяві.

Єврокомісія також запропонує серйозну заборону на нові європейські інвестиції в енергетичний сектор Росії.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, яким заборонив постачання доларових банкнот до Російської Федерації.

Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт низки категорій товарів з Росії, в тому числі горілки та діамантів.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Одночасно уряд Великої Британії заявив, що має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.