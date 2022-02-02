Єврокомісія розробила новий потужний пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації.

Польське агентство PAP пише, що за словами джерел, йдеться про санкції проти фінансового й енергетичного сектору та олігархів, близьких до президента Росії Володимира Путіна. Досліджують також, яка продукція потрапить під заборону на експорт до Росії, якщо її керівництво піде на нову агресію.

Для розробки пакету Єврокомісія проводить консультації з окремими країнами- членами та тісно співпрацює з США.

Відомо, що днями делегація ЄС їздила до Вашингтона для узгодження деталей щодо санкцій. Санкції проти Росії будуть запроваджені, щойно російські солдати переступлять кордон України - Джонсон

За словами джерел, завдяки цьому Євросоюз матиме напоготові фактично готові санкції і зможе швидко схвалити їх.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії у вівторок, 1 лютого, прилетів до України, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні.

За матеріалами Прямий канал.