Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

За резолюцію "Російська агресія проти України" проголосувало 637 з 676 учасників

Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися. Про це повідомляє "Українська правда".

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив у Європарламенті.