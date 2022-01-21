Європейський конгрес українців закликав новообрану президентку Європарламенту підтримати Україну

Європейський конгрес українців (ЄКУ) своїм листом привітав новообрану президентку Європейського парламенту Роберту Метсолу та закликав до підтримки України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні ЄКУ у Фейсбуці.

"Підтримуємо всеукраїнську акцію "Скажи так Україні", яка запланована на 22 січня 2022. Відповідним листом вітаємо новообраного президента Європейського парламенту Роберту Метсолу", - йдеться в дописі.

Зауважується, що сьогодні Україна просить підтримки, щоб не повернутися у часи диктатури.

"Країнам ЄС потрібно твердо сказати "ні" гібридним спробам Москви роз'єднати Європу. Сказати "ні" спробам нав'язати енергетичну залежність. Вітаючи Р. Метсолу, просимо сказати "так" українцям у їхньому прагненні захистити свою державу і свій демократичний європейський вибір", - наголосили в ЄКУ.

Нагадаємо, Європейський конгрес українців та організації українців в країнах ЄС, що входять до нього, висловили вдячність віцепрезиденту Єврослужби зовнішніх відносин Жозепу Боррелю за постійну підтримку України у її прагненні до демократичного та європейського майбутнього.