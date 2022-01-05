Євросоюз і США мають бути єдині у діалозі з Росією - уряд ФРН

У Берліні сподіваються, що серія переговорів з Росією у різних форматах призведе до деескалації ситуації навколо України.

Про це заявили на брифінгу в Берліні 5 січня урядові речники, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, офіційний представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що в Берліні "дуже задоволені" тим, що сьогодні радник канцлера ФРН з зовнішньополітичних питань Єнс Плетнер веде в Москві переговори з російським візаві (Дмитром Козаком), та сподіваються на "деескалацію ситуації в Україні та на її кордонах". Гебештрайт нагадав, що напередодні відбулася відеоконференція з українським переговорником Андрієм Єрмаком. Німеччина, за словами речника, докладає зусиль, щоб "усі сторони говорили одна з одною". Окрім цих перемовин, він також нагадав про заплановану на 12 січня зустріч комісії НАТО-Росія, а потім - у рамках ОБСЄ.

Представник Міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер зі свого боку додав, що "МЗС має плани подальших форматів переговорів", плануються подальші зустрічі, до яких буде залучена Німеччина. "Вирішальним є те, щоб під час усіх таких зустрічей посилалися спільні та єдині меседжі, і основний меседж є чітким - кордони в Європі є непорушними, а завершення конфлікту може бути досягнуто виключно шляхом діалогу", - заявив він. Під час запланованих переговорів, додав Бургер, йтиметься про "питання архітектури європейської безпеки, які виходять далеко за рамки ситуації на Донбасі".

Дипломат наголосив на одностайній підтримці продовження роботи в Нормандському форматі, визнаному всіма сторонами, в якому можна досягти кроків із втілення в життя пунктів Мінських домовленостей. "З нашої точки зору та точки зору наших партнерів робота в цьому форматі має бути продовжена для вирішення конфлікту на сході України", - сказав він.

Ситуація навколо України є одним з основних питань порядку денному переговорів у Вашингтоні 5 січня міністра закордонних справ Анналени Бербок.