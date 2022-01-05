Євросоюз відреагував на ситуацію у Казахстані

Європейський Союз уважно стежить за подіями у Казахстані, де тривають протести, пов'язані насамперед з нещодавнім подвоєнням ціни на зріджений газ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ми закликаємо всіх, кого це стосується. діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, Європейський Союз очікує, що вони залишатимуться ненасильницькими та уникатимуть будь-якого підбурювання до насильства", - йдеться у повідомленні.

Європейський Союз також закликає владу Казахстану поважати фундаментальне право громадян на мирний протест і дотримуватися принципу пропорційності у застосуванні сили під час захисту безпеки, а також виконувати свої міжнародні зобов'язання.

"Казахстан є важливим партнером для Європейського Союзу. В рамках Угоди про розширене партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Казахстаном ми розраховуємо на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов'язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації онлайн та офлайн. Європейський Союз заохочує до мирного вирішення ситуації шляхом інклюзивного діалогу з усіма сторонами, яких це стосується, та поваги до основних прав громадян", - сказано у заяві.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня у МВС повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.

Токаєв виступив зі зверненням до народу, повідомив, що замість Нурсултана Назарбаєва очолив Раду безпеки республіки, і заявив про намір "діяти максимально жорстко".

5 січня на території всього Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану на тлі заворушень. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду республіки. За матеріалами LB.ua