Ілларіонов розповів про "найбільшу помилку" Байдена в питанні України

Сполучені Штати відмовилися від розміщення своїх ракет на території України замість того, щоб використати таку можливість як стримувальний чинник проти агресії Кремля. Про це 3 лютого в ефірі суспільно-політичного токшоу "ГОРДОН" на YouTube-каналі "Дмитрий Гордон" сказав експерт Українського інституту майбутнього, радник президента Росії Володимира Путіна з економіки (2000-2005) Андрій Ілларіонов.

Він звернувся до експрезидента Польщі Александра Квасневського, який заявив, що зараз адміністрація президента США Джо Байдена не робить помилок щодо російсько-українського конфлікту.

"Я хотів би поділитися своїм міркуванням, яку помилку, до того ж дуже велику, робить нинішній американський президент. Ми знаємо, що агресія Кремля проти України останні вісім років стала можливою через те, що Україна виконала умови Будапештського меморандуму, відмовившись від ядерної зброї. Багато хто каже, що саме ядерна зброя є останнім аргументом проти будь-якої агресії. Зараз триває підготовка до переговорів щодо "гарантій безпеки". І ще не чекаючи початку цих переговорів, американська сторона зробила пропозицію, відмовившись від потенційного розміщення своїх ракет на українській території", - сказав Ілларіонов.

Він додав, що США могли б використати можливість розмістити американські ракети в Україні як аргумент проти агресивної політики Кремля.

"Якби адміністрація США зробила б навпаки і сказала, що якщо Кремль продовжує агресію, зберігає окупацію Криму, тоді Штати разом з Україною серйозно роздумуватимуть про розміщення наступальної зброї на українській території. Це було б дуже вагомим аргументом в арсеналі України, щоб припинити окупацію і вивести російські війська з території України. Відмовляючись від цього козиря, американська сторона послаблює і свої позиції, і України", - резюмував Ілларіонов.