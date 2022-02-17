Как говорят одесситы: А шо вы хотели? Белорусы в шоке от толп пьяных российских военных: боятся за дочерей и оккупации

Среди жителей Беларуси наблюдается страх перед российскими военными на фоне совместных учений "Союзная решимость - 2022" - многие боятся за своих детей, а также опасаются нетрезвых военнослужащих РФ.

Об этом сообщает сайт "Белорусская правда".

По словам военно-политического эксперта, Юрия Бараневича, сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, сомнения в этом все равно остаются.

Жители ряда регионов Беларуси боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу, отмечает эксперт. Он добавил - российские военные, среди которых есть немало оторванных от своего дома в течение нескольких месяцев, "смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем".

Также напряжение усиливает не только само наличие большого количества российских военных с оружием в руках, сколько наличие среди них немалого количества людей неславянской национальности.

"Эти люди обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как "свои", а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны. Тем более, у всех есть оружие, все "несколько перевозбуждены" учениями и возможной готовностью "стать грудью на защиту рубежей" - в таких ситуациях люди не всегда адекватны", - пишет Бараневич. Под "защитой рубежей", вероятно, подразумевается, возможная война с Украиной, ведь учения проходят у ее границ.

Ранее эксперт Юрий Бараневич рассказал о проблеме совместных российско- белорусских военных учений "Союзная решимость". По словам эксперта, ситуация с COVID-19 в Беларуси, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды.