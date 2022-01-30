Канада відкликає рядових співробітників посольства в Україні

Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.

Офіційна заява опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ Канади.

Міністерство тимчасово відкликало з України другорядних канадських співробітників і членів їх сімей.

Вони планують посилити дипломатичний корпус людьми, які мають досвід у галузі реформи сектору безпеки, врегулювання конфліктів, демократичних реформ, консульських послуг та дипломатії.

"Оскільки ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади за потреби. Посольство Канади в Україні залишається відкритим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держдеп санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві.

Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну, а Канада радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з новинами про евакуації дипломатів деяких країн закликало "не нагнітати" інформаційне поле і не "розхитувати" суспільство.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна - не "Титанік", і дипломати не повинні її залишати.

За матеріалами УНІАН