Канцлер Німеччини Шольц підтвердив можливість зупинки Nord Stream 2 - США

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив членам Конгресу США, що як глава німецького уряду підтримує зупинку проєкту Nord Stream 2 у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл, передає "Укрінформ".

"Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення (Росії в Україну - ред.), то Nord Stream 2 не просуватиметься далі", - сказав сенатор.

Водночас він назвав "поганою новиною" те, що згортання проєкту може відбутися тільки після російського вторгнення.

"Я думаю, найважливіше те, що адміністрація і президент США уже зараз мають повноваження застосувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, до вторгнення", - наголосив Макконнелл.

У цьому зв'язку він привітав зусилля колег-законодавців щодо розробки нового законопроєкту, який установлює обов'язкові санкції проти російського газопроводу. А також закликав президента Байдена зробити серйозні кроки для стримування російської агресії "до того, як вона станеться, а не після".

Нагадаємо, що у державному департаменті США заявили, що у разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати.

Зазначимо, що Україна буде запрошена для сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". У Міністерстві енергетики пояснили, що це відбудеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

До слова російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу "світлофорної" коаліції в Німеччини. Позиція щодо майбутнього цього газопроводу кардинально різниться в учасників німецької коаліції.

Як відомо, у разі вторгнення Росії на територію України демократи в Сенаті США оприлюднять новий пакет санкцій, який буде спрямовано не тільки на РФ, а й на російського президента Володимира Путіна. За матеріалами Прямий канал.