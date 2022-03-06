Карти РФ прийматимуть 7 країн: росіянам радять переходити на платіжну систему Китаю

Російські карти місцевої системи "Мир" прийматимуть Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Після того, як Visa і MasterCard призупинять свою роботу в РФ, карти місцевої системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.

Про це повідомляє Банк Росії.

Центробанк РФ нагадав росіянам, що всі картки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати лише на території країни-агресорки. При цьому транскордонні операції з карт VISA і MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон росіянам рекомендують брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також самопроголошені "Південна Осетія" та "Абхазія" (території Грузії - Ред.).

Крім того, громадянам РФ для зняття готівки за кордоном пропонують оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Зазначимо, що UnionPay - національна платіжна система Китаю. Карти цієї системи приймають у 162 країнах світу. З чого почалося російське військове вторгнення до України: 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".