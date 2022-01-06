Клімкін: у Казахстані триває перезавантаження владних еліт

Павло Клімкін упевнений, що залучення Росії до процесу придушення протестів у Казахстані є спробою президента країни Касіма-Жомарта Токаєва грати у власну гру

На фоні протестів і заворушень, які захлиснули Казахстан, у країні почалося перезавантаження владних еліт і, можливо, зміна геополітичного курсу країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю сайту "Обозреватель" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Говорячи про геополітичну гру, дипломат зазначив, що тут залучені дві сторони, як китайська, так і російська.

На думку Павла Клімкіна, президенту Казахстану Токаєву в ситуації, що склалася, важливо довести Росії, що країна не стане ближчою до Китаю. Звернення до ОДКБ з проханням надати військову допомогу, щоб придушити протести - це теж політичний крок, тому що, якщо реально дивитися на речі, то у Казахстану на сьогодні вистачить і сил, і можливостей із тим силовим блоком, який є, поставити протестувальників на місце.

Розмірковуючи на тему перспективи протестів, ексміністр зазначив, що поки що немає жодного сенсу робити прогнози, оскільки на сьогоднішній день немає виразних вимог, немає ідеології від тих, хто вийшов на протести. Щобільше, немає і самих лідерів протестів, з якими можна було б вести діалог. Наразі є одні емоції, які переповнюють, жодного конструктиву.