Конгрес США остаточно схвалив 13,6 млрд доларів допомоги Україні

Сенат США ухвалив законопроєкт про державне фінансування з 13,6 млрд доларів допомоги Україні

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Законопроєкт, який Палата представників ухвалила в середу ввечері, тепер може бути направлений президенту Джо Байдену для підписання. За законопроєкт проголосували 68 сенаторів, проти був 31.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у своїй промові в четвер вранці вказав на допомогу Україні в законодавстві і вказав на це як на нагальну причину для того, щоб Сенат швидко ухвалив законопроєкт про великі витрати.

"Народу України потрібна наша негайна допомога, і цей проєкт є найшвидшим і найпрямішим способом швидкого отримання допомоги", - сказав він на залі Сенату.

"Український народ бореться за своє життя і бореться за виживання своєї молодої демократії. Конгрес має моральний обов'язок стояти за ними, коли вони протистоять злу Владіміра Путіна і його кривавій кампанії", - сказав він.

Як повідомлялося, президент США готовий підписати ухвалений напередодні Палатою представників законопроект про фінансування, який стосується і підтримки України.