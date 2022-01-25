Кораблі Росії та Китаю провели спільні навчання в Аравійському морі

Росія та Китай провели спільні військово-морські навчання у західній частині Аравійського моря.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Міноборони РФ.

Під час навчань "російські та китайські кораблі відпрацювали тактичне маневрування, організацію огляду та провели операцію зі звільнення умовно захопленого судна, в якості якого використовувався танкер "Борис Бутом", повідомили у Міноборони РФ.

У навчаннях "Мирне море-2022" було залучено російський палубний вертоліт. За його допомогою військові відпрацювали доставку умовно пораненої людини з російського корабля на китайський.

Від російської сторони в маневрах брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту - ракетний крейсер "Варяг", великий протичовновий корабель (ВПК) "Адмірал Трибуц" та великий морський танкер "Борис Бутома". Військово-морські сили Китаю були представлені ракетним есмінцем "Урумчі" та кораблем комплексного постачання "Тайху".

20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів Військов о- морського флоту РФ за участю понад 140 кораблів і суден, понад 10 тис. військових.

Навчання охоплять акваторії морів, що прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану, заявили російські військові. Окремі навчання пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, сказали у Міноборони Росії.

Ці навчання провели на фоні переговорів між РФ і США, РФ і НАТО щодо ультимативних вимог про "гарантії безпеки", висунутих Росією у грудні.

Водночас РФ стягнула значні військові сили до кордонів України. На Заході експерти розглядають кілька можливих варіантів російської агресії проти України. Зокрема, в оприлюднених документах американської розвідки йдеться про те, що Росія може організувати вторгнення за участю сотні батальйонних тактичних груп, або 175 тис. військовослужбовців. Понад 50 таких груп вже розгорнуто біля України на півночі та сході, а також у Криму, на півдні. Російські війська можуть також просуватися з Білорусі.