Лавров: Росія нікому не загрожує

Міністр закордонних справ Сергій Лавров і його американський колега Ентоні Блінкен завершили кризові переговори в Женеві раніше, ніж планувалося, щодо українського конфлікту. Зустріч тривала близько півтори години, що менше запланованих двох годин, повідомляють російські інформаційні агентства.

Двоє головних дипломатів привітали один одного рукостисканням близько 11 ранку в готелі на Женевському озері. На початку обидва дали зрозуміти, що не очікують прориву в переговорах і розвіяли надії на швидке послаблення. Наскільки глибокими мають бути розбіжності, свідчить також той факт, що Лавров і Блінкен потім повідомляли про розмову на окремих пресконференціях.

Лавров заявив, що його країна ніколи не загрожувала українському народу і не планує нападати. Він сподівається, що все заспокоїться. Проте Лавров звинуватив НАТО в роботі проти Росії. Лавров заявив, що його уряд стурбований відправкою в Україну зброї та військових радників. Президент Володимир Путін завжди готовий вийти на контакт з президентом США Джо Байденом. Проте будь-який контакт між главами двох держав має бути добре підготовлений.

Держсекретар США Блінкен заявив, що зустріч з Лавровим була відкритим обміном думками, а не переговорами. Тепер обидві сторони краще розуміють позицію один одного. Він погодився з Лавровим, що дипломатичний процес має тривати. Якби зустріч на вищому рівні між двома президентами могла розрядити ситуацію, США також були б готові це зробити.

Він сказав російському міністру закордонних справ про своє занепокоєння тим, що з точки зору США Росія ставить під загрозу міжнародну безпеку в кількох місцях по всьому світу, і знову застеріг його від вторгнення в Україну.(…)

Держсекретар США оголосив, що знову зустрінеться з Лавровим після того, як російський уряд вивчить письмову відповідь на їхні запити щодо безпеки. Проте зрозуміло, що політика відкритих дверей НАТО не буде піддана сумніву. Кожна країна вільна визначати свою безпеку. За матеріалами Süddeutsche Zeitung.