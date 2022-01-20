Лукашенко готує в Білорусі референдум, що забезпечує йому недоторканність

27 лютого в Білорусі пройде референдум щодо внесення змін до Конституції. Поправки будуть внесені до 83 статей, буде написано 11 нових статей та додано ще один розділ. Про це йдеться у презентації майбутнього референдуму.

Основний масив поправок та змін - гасла та риторика дуже схожа з радянською епохою. Але за цими патріотичними закликами "вшити" зміни, які забезпечують невизнаному самопроголошеному президенту Республіки Білорусь Аляксандру Лукашенку піти з посади з гарантією абсолютної власної недоторканності. Причому закріпити у Конституції власну недоторканність.

Норма, за яку "пакетом" голосуватимуть у Білорусі, звучить так:

"Президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням президентських повноважень"

Нова глава Конституції присвячена утворенню нового органу нібито народної влади - "Всебілоруського народного зібрання". Цей орган, серед іншого, буде:

Всі ці зміни будуть "зашиті" у коротке запитання, яке люди побачать у бюлетені:

"Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?"

Після проведення референдуму та оголошення результатів усі прийняті на ньому рішення набувають чинності вже через 10 днів.

За матеріалами ZN.ua