Лукашенко і Путін проведуть зустріч на тлі спільних військових навчань

Олександр Лукашенко заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 18 лютого, щоб обговорити "подальшу діяльність" щодо спільних військових сил у той час, як Білорусь і Росія проводять спільні військові навчання.

Виступаючи 17 лютого під час відвідин Осиповицького військового полігону під час проведення навчань, Лукашенко не сказав, чи почнуть російські війська залишати його країну після маневрів, але підкреслив, що "немає потреби створювати російські військові бази в Білорусь".

"Завтра все вирішиться", - сказав Лукашенко, маючи на увазі зустріч із Путіним.

У Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 17 лютого, що навчання закінчаться, як і планувалося, 20 лютого, але не прокоментував, чи будуть російські сили відведені відразу після цього.

Оскільки Білорусь межує як зі східним флангом НАТО, так і з Україною, навчання, за участю близько 30 тисяч російських військових, викликали занепокоєння на Заході щодо справжніх намірів Кремля, який, за оцінками американської розвідки, він накопичив десятки тисяч солдатів і військову техніку в районах біля кордону з Україною.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив 16 лютого, що російські війська повністю виведуть із Білорусі після завершення навчань.

Але Лукашенко сказав, що проведе переговори з Путіним, щоб вирішити, "коли, на яких умовах і за яким графіком" російські війська залишать Білорусь.

Москва заперечує підготовку до можливого нового вторгнення в Україну, про що попереджають західні розвідки. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується. За матеріалами Радіо Свобода.