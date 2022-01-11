Макрон підтримав участь США у переговорах щодо Донбасу

"Нормандський формат" продовжує залишатися майданчиком переговорів про припинення війни на Донбасі, а залучення США до переговорного процесу є добрим явищем

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає "ДС" із посиланням на "Укрінформ".

"Велика частина нашого обговорення була присвячена головній міжнародній проблемі, місцю ЄС у вирішенні ситуації з Росією і Україною. Ми захищаємо європейський підхід, що поєднує твердість перед фактом будь-якої агресії та збереження каналів для діалогу, щоб знайти шляхи виходу із ситуації та будувати спільну архітектуру безпеки в Європі", - наголосив французький лідер.

Макрон наголосив, що Франція та Німеччина продовжуватимуть представляти інтереси Євросоюзу у цих процесах, зокрема, у "нормандському форматі".

"Європа з першого дня долучена до вирішення конфлікту в Україні, через Мінські угоди та нормандський формат, де ми маємо Україну, Росію, Німеччину і Францію - дві європейські сили, що виступають як гаранти процесу та надають регулярні доповіді для Європейської ради", - сказав президент Франції.

За словами Макрона, ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо проведення "нормандської" зустрічі відображають пропозиції Франції до президента Росії Володимира Путіна.

"Нормандський формат залишається чинним, це належна платформа для розв'язання кризи в Україні. У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми маємо вітати. Переговори між США і Росією тривають, і вони стосуються не лише України, а й питань колективної безпеки між цими двома силами. Це хороша річ. Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - наголосив Макрон.

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