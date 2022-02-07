Макрон вилетів до Москви на перемовини з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Після розмови з Путіним у понеділок наступного дня Макрон збирається полетіти до Києва та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Два джерела Reuters в оточенні Макрона повідомили, що метою його візиту є спроба заморозити ситуацію на декілька місяців, оскільки у квітні мають пройти вибори у Франції.

«Для президента це можливість показати своє лідерство у Європі», - повідомило журналістам джерело у французькому уряді.

Повідомляється, що напередодні Макрон провів перемовини з президентом США Байденом, а наприкінці січня поспілкувався зі своїм німецьким колегою, канцлером Олафом Шольцем. Також у п’ятницю Макрон провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, із яким також обговорював Україну та можливі санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон телефоном обговорили ситуацію навколо України та домовилися разом працювати над новими санкціями щодо Росії.