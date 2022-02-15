Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "ЛДНР"
Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна не визнавати "ДНР" та "ЛНР"
Про це повідомляє CNN.
"Ми залишаємось пильними й просимо Путіна не виконувати прохання Держдуми", - сказав виданню представник Єлисейського палацу.
15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови No7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих ЛДНР "політичною катастрофою" і це може зупинити процес Мінських домовленостей.
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "ЛДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією. За матеріалами Еспресо TV.