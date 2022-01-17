Майбутній лідер ХДС Мерц закликав не відключати Росію від системи SWIFT

2022-01-17 11:48

Майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц застеріг від відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Цей крок вдарить по Росії, але завдасть помітних збитків і Німеччині як країні-експортеру, попередив Мерц.

"Якщо ставити під питання SWIFT, це може стати атомною бомбою для ринків капіталу, а також сфери товарів та послуг", - заявив політик у неділю, 16 січня, в інтерв'ю агентству dpa напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в Україну та Росію.

За словами Мерца, відключення Росії "по суті, зламало б хребет" платіжної системи. "Я бачу масштабний економічний спад і для наших економік, якщо щось подібне станеться. Це вдарить по Росії. Але ми завдамо і собі значної шкоди як країна-експортер", попередив політик.

Тому Мерц закликав бути обережними, оскільки «Німеччина є сильною експортною країною». Він побоюється серйозних наслідків не лише для європейсько-російської торгівлі послугами та товарами, а й для світової торгівлі.

Поради щодо НАТО та газопроводу мають бути європейськими

У понеділок Бербок планує зустрітися з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою в Києві. У вівторок у Москві заплановані консультації з главою МЗС Росії Лавровим.

Мерц назвав прагнення України до постачання зброї законним. «Країна перебуває під серйозною загрозою лише через розміщення військ на її східному кордоні». Але відповідь має бути європейською.

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