«Ми не будемо терпіти»: Британія готує проти Росії болючі санкції

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що у Лондоні розробляють високоефективні санкції, які вдарять по фінансовому сектору Росії у разі її вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми не будемо терпіти цю кампанію, яку Росія веде, щоб підірвати устрій у сусідніх демократичних країнах. Вони підступно називають Україну загрозою, аби виправдати свої агресивні дії. Але тут Росія є агресором. НАТО завжди був оборонним альянсом», - заявила Трасс, виступаючи перед парламентом.

Вона додала, що будь-яке подальше вторгнення до України призведе до «масштабних наслідків, включаючи скоординовані санкції, що дорого обійдуться російським інтересам та економіці».

«Велика Британія працює разом з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи високоефективні засоби, які зачеплять російський фінансовий сектор та окремих осіб», - заявила Трасс. Міністр додала також, що цього місяця вона відвідає Київ, аби запевнити Україну в підтримці та єдиній позиції НАТО.

ЗМІ відзначає, що у своїй промові очільниця закордонного відомства також розкритикувала відкриття трубопроводу «Північний Потік-2». За її словами, Європа «має зменшити залежність від російського газу». Вона підкреслила, що Британія наразі працює над тим, щоб донести стратегічні ризики від цього проєкту до своїх партнерів.

У російській столиці розпочалася зустріч радників лідерів РФ, Німеччини та Франції, на якій вони обговорять військовий конфлікт на сході України без української сторони.