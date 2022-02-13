Министр обороны Великобритании отменил отпуск из-за ухудшения ситуации вокруг Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 13 февраля в Twitter, что прервал свои длинные выходные с семьей в связи с "ухудшением ситуации" вокруг Украины.

Он отметил, что утром в субботу, 12 февраля, вернулся из Москвы.

"Поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации в Украине, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернусь", — заявил министр.

ITV News отмечает, что заявление Уоллеса последовало после того, как журналист телекомпании заметил министра на европейском курорте и СМИ обратилось за комментарием в минобороны. За матеріалами Гордон.