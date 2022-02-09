Міністри оборони Британії та Польщі обговорили захист суверенітету України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на зустрічі з польським колегою Маріушем Блащаком заявив, що Лондон і Варшава відстоюватимуть політику відкритих дверей НАТО та суверенітет України.

Як передає Укрінформ, таку інформацію оприлюднено на сайті уряду Великої Британії.

"Польща є одним з наших найдавніших союзників. Як сильні партнери в НАТО та Європі, ми будемо твердо стояти на захисті територіального суверенітету України та політики відкритих дверей НАТО", - йдеться у повідомленні.

Воллес також зазначив, що обговорював Блащаком необхідність постійного діалогу з Росією задля забезпечення деескалації поблизу кордону України.

1 лютого прем'єр-міністр Великої Британії відвідав з візитом Київ. За результатами переговорів Володимир Зеленський та Борис Джонсон оприлюднили спільну заяву.

2 лютого Джонсон провів телефонну розмову з Путіним, попередивши його, що будь-яке подальше вторгнення військ через український кордон буде трагічним прорахунком з боку Росії. Глава уряду Британії також наголосив на необхідності поважати територіальну цілісність України.