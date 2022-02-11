Міністри оборони Британії та Росії провели переговори

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняє у відсутності намірів Росії нападати на Україну. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес на брифінгу за підсумками переговорів з російським колегою, передає кореспондент УНН.

"Ми детально обговорили проєкт договору Росії, який вона запропонувала НАТО, і торкнулися низки моментів. Ми також обидва погодилися з важливістю виконання Мінських угод як чіткого шляху вперед. Я ясно висловився про те, які трагічні наслідки може мати будь-яке вторгнення в Україну для всіх людей, як в Україні, так і в Росії, і для безпеки Європи", - заявив Уоллес.

"Ми почули запевнення міністра Шойгу, що вони не будуть вторгатися в Україну. І ми закликали до діалогу як способу вирішення будь-яких проблем, які можуть виникнути у Росії", - сказав міністр.

Також він заявив, що позначив позицію НАТО про право кожної країни вибирати свої оборонні альянси.

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс особисто попередила Москву про жорсткі санкції, які повинні бути введені в разі нападу Росії на Україну, під час напружених переговорів, які, за словами глави російської дипломатії, були схожі на розмову "німого з глухим".