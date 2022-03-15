Міноборони Британії: рф може застосувати біологічну зброю під чужим прапором

Росія може планувати здійснити атаку під фальшивим прапором, використавши хімічну чи біологічну зброю.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великої Британії.

У Міністерстві зазначили, що не бачать жодних доказів на підтримку звинувачення росії в тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю.

Однак припускають, що натомість росія, можливо, планує використовувати хімічну чи біологічну зброю в операції під фальшивим прапором.

Така операція може набути форми сфальшованого нападу, інсценованого "виявлення агентів чи боєприпасів чи сфабрикованих доказів того, що Україна нібито планує застосувати подібну зброю".

Така атака з боку росії майже напевно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб утруднити встановлення авторства.

Британська розвідка припускає, що росія, ймовірно, збиралася використовувати операції під фальшивим прапором, щоб виправдати своє вторгнення в Україну 24 лютого.