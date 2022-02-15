Міноборони Росії заявило про виведення військ після навчань в Білорусі

Міноборони РФ заявило, що російські війська Південного і Західних округів завершили свої навчання і почали повертатися до пунктів постійної дислокації. Про це повідомляє російська інформагенція РІА, посилаючись на представника міноборони Ігоря Конашенкова.

За його словами, після закінчення навчань війська, як і зазвичай, здійснять марші комбінованим способом до пунктів дислокації. Конашенков зазначив, що російські військовослужбовці продовжують навчання на деяких напрямках. Водночас війська Східного округу наразі лишаються в Білорусі, щоб "завершити ще частину навчань".

Чисельність відведених угруповань не уточняється. Відомо, що Росія для навчань перекинула у Білорусь близько 30 тис. військових, бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси С-400, зенітно-гарматний дивізіон "Панцир-С", винищувачі Су-35 та штурмовики Су-25. Відомо, що на навчаннях відпрацьовували захисні і наступальні проти "західних ворогів".

Представники НАТО наразі не коментували цю заяву, Пентагон також не підтвердив виведення військ РФ з Білорусі.

За даними розвідки США, одним із варіантів можливого російського наступу на Україну розглядалася атака з території Білорусі. Білорусь та Росія вже багато років координують дії своїх армій. 4 листопада 2021 року Путін та Лукашенко підписали нову "Військову доктрину Союзної держави", де, поміж іншого, вони вирішили координувати "захист єдиного кордону Союзної держави". За матеріалами Zaxid.net