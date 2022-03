Міжнародний суд ООН винесе рішення у справі України проти росії 16 березня

Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, ухвалить рішення у справі "Україна проти рф" щодо геноциду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер суду.

"Міжнародний суд ООН винесе рішення у справі "Україна проти росії" щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього цієї середи, 16 березня, о 16:00", - йдеться у повідомленні.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK - CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН у нідерландській Гаазі вже цього тижня може ухвалити рішення про запровадження тимчасових заходів через російську агресію за позовом "Україна проти Росії" щодо геноциду.

Судові засідання були призначені на 7 і 8 березня 2022 року з 10:00 до 13:00 за місцевим часом.

Однак росія проігнорувала слухання. Таким чином 7 березня слово у суді мала лише українська сторона.

Варто зазначити, що в цьому випадку йдеться про слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. На третій день російського вторгнення Україна направила позов проти росії до Міжнародного суду ООН з вимогою притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду. Адже росія задля виправдання свого нападу фактично намагається змінити реальність. Тож фактично суд має вирішити, чи був в Україні здійснений геноцид. Річ у тому, що росія, як завжди, намагається все перекрутити, мовляв, Україна начебто винна в геноциді у Донецькій та Луганській областях, і тому росія була змушена застосувати військову силу.