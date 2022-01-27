МЗС України відреагувало на подання Росією касаційної скарги у справі про "скіфське золото"

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар відреагувала на подання музеями анексованого Росією Криму до Верховного суду Нідерландів касаційної скарги на рішення щодо повернення колекції так званого "скіфського золота" Україні.

"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - написала Джеппар на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, що 26 січня спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов повідомив, що музеї анексованого Росією Криму спрямували до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції так званого "скіфського золота" Україні.

Як повідомлялося, Слідчий комітет Росії розпочав дослідчу перевірку за фактом визнання України судом в Амстердамі власником колекції так званого "скіфського золота".

Раніше російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами - Аксенов) заявив, що звертався до президента Росії Володимира Путіна щодо можливості виступу російської держави як сторони у справі про повернення так званого "скіфського золота".

До цього посол Росії Олександр Шульгін назвав "небезпечним прецедентом" рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота". Шульгін також назвав рішення апеляційного суду "політично мотивованим".

"Скіфське золото"

Виставка "Крим: золото і таємниці Чорного моря", в якій налічувалося понад 500 експонатів з декількох музеїв Криму, проводилася в археологічному музеї Аллард Пірсона в Амстердамі з 7 лютого по 31 серпня 2014 року, однак через анексію Росією Криму не повернулася в ці музеї.

Колективний позов про повернення експонатів до музею Аллард Пірсона подали чотири кримські музеї. Українська влада заявила, що артефакти не є власністю музеїв, а належать державі Україна. Музей в Нідерландах вирішив не передавати експонати до рішення компетентного судді або угоди між сторонами.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 постановив повернути українській державі експонати виставки "Крим: золото і таємниці Чорного моря".

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо "скіфського золота".

26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення передати Україні "скіфське золото" - експонати з кримського музею, які поїхали на виставку ще до російської анексії півострова і досі не повернулись.

Президент України Володимир Зеленський назвав "довгоочікуваною перемогою" рішення суду Амстердама у справі про "скіфське золото" та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

Підконтрольна Росії влада Криму відреагувала на рішення Апеляційного суду в Амстердамі, назвавши його "несправедливим та неправовим". Директор "Центрального музею Тавриди" у Сімферополі Андрій Мальгін сказав, що обурений цим рішенням, і кримські музейники мають намір його оскаржити.

Голова Слідкому Росії Олександр Бастрикін доручив організувати перевірку за фактом "неповернення культурних цінностей" через перемогу України в нідерландському суді.

За матеріалами Крым.Реалии.