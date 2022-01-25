НАТО готує Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки" паралельно з США

Північноатлантичний альянс (НАТО) цього тижня дасть письмову відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Робота над документом ведеться паралельно із владою США.

Про це повідомляє журналістка CNN Наташа Бертранд в Twitter.

"Ми доопрацьовуємо у НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми направимо їм після цього тижня. Ми робитимемо це паралельно з США", - процитувала вона генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Генсек НАТО запевнив у готовності альянсу обговорювати контроль над озброєннями, роззброєння, прозорість військової діяльності, механізми зниження ризиків та інші питання, що стосуються європейської безпеки.

"Але ми не готові йти на компроміс за основними принципами", - процитувала журналістка генсека НАТО.

Раніше повідомлялося, що НАТО розглядає можливість збільшення своєї присутності на сході, включаючи розміщення додаткових бойових груп. Це допоможе підвищити рівень безпеки.

Якщо Росія нападе на Україну, вона зіткнеться з масованою жорсткою відповіддю з боку США та їхніх союзників у Європі, включаючи економічні та фінансові санкції значно більшого масштабу, ніж під час окупації Криму.

Влада Сполучених Штатів зацікавлена вирішувати питання з Росією за столом переговорів, а не під час конфронтації. Вони продовжують працювати з союзниками у цьому напрямі.

Євросоюз хоче запровадити додаткові санкції проти Росії у зв'язку з окупацією Криму. До нових обмежувальних заходів закликали кілька країн на зустрічі представників ЄС.

За матерыалами UA.NEWS