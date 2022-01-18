Німеччина не відкрила небо для британських літаків із військовою допомогою для України

Британські літаки з військовою допомогою для України змушені були 17 січня огинати територію Німеччини та летіти довгим шляхом, оскільки ФРН нібито не дала дозволу на їх проліт. Про це пише UK Defence Journal.

Вчора в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17A Globemaster II I британських ВПС, які, ймовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи. Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що Великобританія направляє їх Україні, щоб підвищити її обороноздатність на тлі загрозливої концентрації військ з боку Росії.

При цьому, як зазначили спостерігачі, британським літакам довелося летіти "кружним шляхом" в обхід кордонів Німеччини.

Автор UK Defense Journal пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмовитися від постачання зброї Україні.

У грудні 2021 року міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Німеччина блокувала постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

Незабаром після цього глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила думку, що "дозвіл на продаж Берліном озброєнь для ЗСУ не принесе додаткової безпеки Україні". Крім того, ФРН має намір посилити умови для експорту озброєнь.

5 січня 2022 року Бербок перед зустріччю з держсекретарем США Блінкеном заявила, що загальне посилання європейців і уряду США щодо агресії Росії "зрозуміле": її дії матимуть "чітку ціну".

10 січня Бербок заявила, що Німеччина готова відповісти Росії, якщо та використовуватиме постачання газу як інструмент політичного тиску або розширить агресію проти України.

17 та 18 січня під час візитів до Києва та Москви Бербок має намір спробувати "знову вдихнути життя в нормандський процес".

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.