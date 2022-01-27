Німеччина підтвердила, що готова до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
Відповідну заяву, зроблену під час дебатів у Бундестазі щодо України, цитує FAZ.
"На випадок нової агресії мається широкий спектр відповідей, зокрема "Північний потік-2", - заявила вона.
Бербок підкреслила, що Німеччина прагне діалогу, бо "хто говорить - той не стріляє".
"Складно не бачити загрози, коли сотні тисяч солдатів із танками і зброєю накопичились біля кордону України з незрозумілої причини", - зазначила міністр.
Вона також виступила проти російських "гарантій безпеки", які є несумісними з європейським порядком безпеки.
Міністр також заявила, що рішення про доставку в Украні 5000 касок було ухвалено на запит української сторони. Вона додала, що Німеччина також ремонтує захисний бункер на Одещині та навчає Збройні сили України. Водночас постачати озброєння Німеччина не збирається і далі.
Нагадаємо, інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Також офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2".
В Держдепі учора заявили, що в разі нового вторгнення Росії "Північний потік-2" не буде запущений. Сполучені Штати та Німеччина вживатимуть для цього заходів. За матеріалами LB.ua