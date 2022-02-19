Німецька Lufthansa призупиняє польоти до Києва

У компанії вирішили скасувати рейси до столиці України з 21 до 28 Лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанія.

Відзначається, що Lufthansa "постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше".

Пасажирів при бронюванні квитків просять залишити свій номер телефону, за яким компанія автоматично повідомить про будь-які зміни.

"Якщо ваш рейс скасований, зверніться в сервісний центр Lufthansa або в Туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани подорожі", - відзначили у компанії.

Відзначимо, тиждень тому компанія заявляла, що не виключає скасування рейсів в Україну, але тоді офіційно про таке рішення не повідомила.